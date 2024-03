CMTV líder no melhor fevereiro de sempre cresce 17%

Canal do Correio da Manhã líder do mercado nacional de cabo e obtém mais audiência que todos os concorrentes juntos.

Canal do Correio da Manhã obtém mais audiência que todos os concorrentes juntos, no 24 mês consecutivo na frente. Trata-se da série de liderança mais alargada no mercado televisivo atualmente.

No mês de entrevistas aos líderes partidários, debates e campanha eleitoral a estação do Correio da Manhã obteve um share médio diário de 5,8%, contra 2,1% da CNN, 2% da SIC Notícias e 0,7% da RTP 3. Em conjunto, todos os concorrentes da CMTV obtiveram, então, 4,7%, um ponto percentual abaixo da CMTV.

O mês de fevereiro, mês de aniversário da guerra na Ucrânia, a CMTV obteve o melhor fevereiro de sempre, com 130 mil e 100 espectadores em média a cada minuto do mês, a CMTV cresceu 17% em relação ao período homólogo do ano passado.



A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.



Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.