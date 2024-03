Já viu carros decorados com um símbolo de um peixe? Saiba qual o significado

Não se engane. Estes condutores não pertencem a um clube de gastronomia nem de pesca.

Há quem goste de decorar os carros com autocolantes e muitas das vezes estes símbolos têm um significado. Um dos exemplos é um pequeno peixe e quem o usa não é amante de pesca nem pertence a um clube de gastronomia.Este peixe, também conhecido como Ichthys, é um dos muitos símbolos associados ao cristianismo. Por conseguinte, qualquer pessoa que o coloque no carro está a confirmar abertamente a sua fé e crença.De acordo com o jornal El Motor, esta figura aquática é importante na Bíblia. O peixe é um símbolo muito recorrente no Novo Testamento estando presente no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, na pesca milagrosa dos peixes e como alimento principal de Jesus Cristo após a ressurreição.No entanto, a sua importância como símbolo representativo do cristianismo é posterior. Por volta do século II, a utilização do peixe representado na imagem começou a assumir um significado decisivo. No tempo em que os cristãos eram perseguidos pelos soldados romanos por causa da sua fé, este peixe serviu para os seguidores desta fé se identificarem uns aos outros e aos locais de culto secretos.Tal como alguns condutores penduram um terço no espelho retrovisor do carro e outros colocam um santo no tablier, outros optam por colar o símbolo do peixe Ichthys no exterior. Seja por proteção ou por convicção, se vir este autocolante em algum carro, saberá que a pessoa é crente.