PGR reitera evidência de um Ministério Público sob ataque e recusa continuar no cargo

Lucília Gago referiu esta quinta-feira ter condições para se aposentrar.

A Procuradora-Geral da República disse esta sexta-feira que "é evidente" que existem "múltiplas forças" a atacar o Ministério Público e pediu um debate político ponderado e com "espírito construtivo" sobre reformas na Justiça, excluíndo qualquer hipótese de continuar no cargo.

"De modo algum, está fora de questão. Não, tenho tempo e condições para me jubilar", disse, de forma enfática, a Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, aos jornalistas, à entrada para o segundo dia do XIII Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), em Ponta Delgada, Açores, depois de questionada sobre a sua disponibilidade para continuar no cargo.

Sobre o discurso na sessão de abertura do congresso, na quinta-feira, a PGR reiterou as suas palavras sobre ataques e pressões internas e externas ao Ministério Público (MP).

"É uma evidência, é uma evidência que assim tem sido", disse Lucília Gago, referindo-se a "múltiplas forças", de "diversas origens, diversas proveniências".

"O resultado é aquele a que todos assistimos e que dispensa, portanto, comentários. Está tudo no discurso", acrescentou.