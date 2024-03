Detido suspeito de matar mulher encontrada dentro de mala em Vigo

matar a mulher encontrada dentro de uma mala em Vigo, avançou esta sexta-feira o jornal La Voz de Galicia.O suspeito vivia em situação de exclusão social com a companheira e alegada vítima, uma mulher espanhola, com cerca de 50 anos. Mesmo depois do desaparecimento da mulher, manteve-se no apartamento alugado em que residiam.

A 22 de fevereiro, um estafeta encontrou uma mala num terreno baldio, a cerca de 200 metros do apartamento. No interior da mala, estava o cadáver de uma mulher seminua e enrolada em plástico.O detido, mais velho do que a companheira e com antecedentes criminais, aguarda interrogatório. As autoridades pretendem apurar onde está a arma do crime, possivelmente uma faca ou uma navalha, com a qual o suspeito terá esfaqueado a vítima no coração.