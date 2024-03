Correio da Manhã é o maior jornal português com 64,3% do mercado de venda em banca

CM vendeu, em média, 274 701 exemplares por semana.

O Correio da Manhã é o líder absoluto de venda em banca no ano de 2023, alcançando uma quota de 64,3% do mercado de jornais diários.

Por semana, em média ao longo do ano, o CM vendeu 274 701 exemplares.

Em segundo lugar está o "JN", com cerca de 100 mil exemplares por semana, o "Público", com cerca de 64 mil jornais por semana, e o Expresso, com pouco mais de 38 mil exemplares por semana.

O ranking do APCT mostra ainda que as assinaturas digitais do CM aumentaram 35% no ano de 2023.

O relatório da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragens é publicado trimestralmente, e foi divulgado ontem para o mercado.

Contabiliza a circulação de toda a imprensa escrita.