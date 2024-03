Máfia calabresa troca vinho por lixívia em cálice para matar padre durante missa

Pároco tem feito críticas à organização criminosa.

Calábria, Itália

lixívia, avança a Agência Católica de Informações na América Latina (ACI Digital).





lixívia

Digital, as suspeitas recaem sobre a máfia calabresa, uma vez que o padre tem feito críticas à organização criminosa.



O carro do padre Felice Palamara foi vandalizado dias antes da tentativa de envenenamento e um outro padre de uma localidade próxima recebeu ameaças de morte, informa aquele meio.



O bispo de Tropea-Mileto-Nicotera, dom Attilio Nostro, deixou um comunicado no site da diocese.



"(...) Apelo mais uma vez às comunidades cristãs para que não se deixem desencorajar por esta linguagem de violência. Não devemos ceder a esta lógica, deixando-nos tentar pelo desânimo e pela raiva. Não podemos aceitar esta linguagem, não devemos responder ao ódio com o ódio, sabendo que não é possível ter um verdadeiro diálogo com aqueles que se recusam a fazê-lo (...)", escreveu.



O bispo fez ainda um agradecimento às autoridades.

Um padre italiano, Felice Palamara, terá sido alvo de uma tentativa de envenenamento durante a missa do passado sábado, 24 de fevereiro na. O cálice de onde deveria beber o vinho tinhaO padre do município italiano de Cessaniti percebeu, através do cheiro, que o vinho tinhae parou imediatamente a missa para chamar as autoridades ao local.Segundo a ACI