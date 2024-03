"Ideologia feia": Papa Francisco encomenda estudos sobre teoria de género

"Cancelar as diferenças significa cancelar a humanidade", vinca o Sumo Pontífice.

O Sumo Pontífice discursou esta sexta-feira numa conferência no Vaticano sobre a evolução do papel dos homens e das mulheres, em sintonia com os ensinamentos cristãos. " Pedi a realização de estudos sobre esta ideologia feia dos nossos tempos, que anula as diferenças e torna tudo igual. (...)

Cancelar as diferenças significa cancelar a humanidade", declarou.

De acordo com a teoria, o género é mais complexo e fluido do que as categorias binárias de masculino e feminino, e depende de mais do que características sexuais visíveis. Por estar com gripe, o Sumo Pontífice, de 87 anos, pediu a um assessor para ler o discurso, mas primeiro quis "sublinhar" os sentimentos sobre a teoria de género.



O Papa Francisco referiu-se a um livro "profético" chamado "Senhor do Mundo", um romance distópico publicado em 1907 por um padre católico, sobre um mundo em que a religião não tem lugar. A obra alertava para o risco de anular as diferenças entre as pessoas. "Leia-o se tiver tempo, porque fala destes problemas de hoje", disse o Papa aos visitantes no Vaticano.

