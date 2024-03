Futebolista Quincy Promes detido no Dubai após condenação por tráfico de droga

Extremo viu-se impedido de viajar com o Spartak Moscovo para São Petersburgo.

O futebolista neerlandês Quincy Promes, do Spartak Moscovo, viu-se impedido de viajar com a equipa russa do Dubai para São Petersburgo, ao ser detido no controlo de fronteiras, relatou esta sexta-feira o jornal De Telegraaf.A 14 de fevereiro, um tribunal neerlandês condenou-o à revelia a seis anos de prisão pelo envolvimento no tráfico de mais de 1.350 quilos de cocaína, escondidos num carregamento de sal marinho do Brasil e reencaminhados para o porto de Antuérpia.Nas últimas semanas, o extremo treinou no Dubai com o Spartak Moscovo na preparação para a nova temporada do futebol russo. Como os Países Baixos mantêm um tratado de extradição com o Dubai, já se registaram no país detenções ocasionais a pedido das autoridades neerlandesas. A expectativa era de que Quincy Promes pudesse entrar e sair do Dubai sem problemas, apesar de estar em alerta internacional por causa da condenação nos Países Baixos.Em 2023, a justiça neerlandesa também condenou o atleta a um ano e meio de prisão por esfaquear e "causar lesões físicas graves" no joelho do primo durante uma festa de família em 2020.