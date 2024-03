Ex-amigo de Christian Bruckner diz ter visto vídeos do homem a abusar de uma mulher e de uma adolescente

Inglês afirma que o suspeito é capaz de tudo e já tinha dito, anteriormente, que o homem se tratava de um "diabo psicopata".

Retomou esta sexta-feira, no tribunal de Brunsvique, na Alemanha, o julgamento do principal suspeito de raptar e matar Maddie Mccann.

Foi ouvido um ex-amigo de Christian Bruckner em tribunal. O inglês afirma que o suspeito é capaz de tudo e já tinha dito, anteriormente, que o homem se tratava de um "diabo psicopata".

Em tribunal, começou por dizer que encontrou vídeos de Bruckner a abusar de uma mulher e de uma adolescente alemã. A descoberta deu-se, alegadamente, quando o homem se dirigiu à habitação onde Bruckner vivia, na Praia da Luz, para lhe roubar gasóleo.

Sobre as vítimas dos vídeos, afirmou que se trata de uma alemã, com cerca de 16 anos, e que nas imagens estava amarrada a um poste. Disse que Bruckner dançou à volta da vítima antes de a obrigar a praticar atos sexuais com ele. Já sobre a primeira vítima, disse tratar-se de uma mulher com idade aproximada de 60 anos e que estava nua e amarrada a uma mesa. Afirmou ter reconhecido Bruckner pela voz e em tribunal disse não ter nenhuma dúvida de que se tratava do suspeito que segundo o próprio é bastante arrogante.

Christian Bruckner está a ser julgado por três crimes de violação e dois de abuso sexual de menores. Alegadamente todos cometidos em portugal. No entanto, o Ministério Público espera recolher o máximo de prova possível sobre o caso de Maddie.