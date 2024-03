Avenida D. Carlos I no Porto cortada pelo menos até domingo

Em causa está o agravamento das condições meteorológicas.

A circulação automóvel e pedonal na Avenida de D. Carlos I, na marginal do Porto, vai ser esta sexta-feira interrompida a partir das 20h00, devido ao agravamento das condições meteorológicas, prevendo-se uma reavaliação da situação no domingo.

Numa publicação na sua página oficial, a Câmara do Porto esclarece que a circulação vai ser interrompida "por precaução e para salvaguarda da segurança de pessoas e bens", face ào vento e agitação marítima forte prevista.

A circulação naquela zona da barra do Douro vai ser interrompida a partir das 20h00 e deverá assim permanecer até domingo, dia para o qual está prevista uma reavaliação da situação.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 9h00 e 15h00 de sábado, são esperadas rajadas de até 75 km/hora e ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir um máximo de 10 metros.

"Face às previsões do IPMA, é expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar", alerta o município.

A Proteção Civil Municipal recomenda por isso à população que respeite os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acesso aos molhes e praias.

Os serviços municipais apelam a que a população tenha especial cuidado ao circular junto da orla costeira e zonas ribeirinhas, e que não pratique atividades relacionadas com o mar, como pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Evitar estacionar veículos junto da costa e em zonas mais vulneráveis a galgamentos costeiros é outra das recomendações, assim como a especial atenção dos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).