Prisão preventiva para homem que matou sobrinho em guerra de partilhas

João Freitas Nunes foi atingido com um tiro de caçadeira.





Joaquim Arsénio foi detido ainda na posse da caçadeira, que foi apreendida pela PSP, bem de como uma outra arma de fogo e munições que guardava em casa.





A vítima, João Freitas Nunes, foi atingida, na presença do filho, de 19 anos, que o ajudava nas obras que estavam a fazer. A morte foi declarada no local pelo médico da equipa do INEM.



O Tribunal de Santarém aplicou a medida de coação de prisão preventiva para o homem, de 67 anos, que, na quinta-feira, matou o sobrinho, de 46, com um tiro de caçadeira em Tomar. Em causa esteve uma guerra antiga devido à partilha de terrenos.