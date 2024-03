Revelada causa da morte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor e ex-namorado de Pippa Middleton

Autoridades encontraram uma arma perto do corpo.

um "ferimento na cabeça", relatou esta sexta-feira a BBC.





As autoridades encontraram uma arma perto do corpo, num anexo da casa dos pais, em Cotswolds, Reino Unido. A abertura de um inquérito por parte do tribunal de Gloucestershire não se deveu a quaisquer suspeitas do envolvimento de outras pessoas na morte de Thomas Kingston.

O pai de Thomas Kingston, o Príncipe Michael de Kent, de 81 anos, é neto do rei britânico Jorge V e primo-irmão da falecida rainha Isabel II.

Thomas Kingston, marido da filha do Príncipe Michael de Kent, Lady Gabriella Kingston, e antigo namorado de Pippa Middleton, morreu aos 45 anos. Casou-se com Lady Gabriella Windsor em 2019 na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. A família não deu a conhecer nenhum plano para o funeral.