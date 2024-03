Mulher atropela criança por fazer bullying à filha de 10 anos na escola

Antes do atropelamento, Brandie Gotch puxou o cabelo a jovem de 14 anos e perseguiu-o com um pau afiado.

Brandie Gotch, uma mulher norte-americana de 30 anos, foi detida por atropelar uma rapariga que teria feito bullying aos filhos na escola no Arizona. Segundo o Daily Mail, a mulher conduziu o carro, em excesso de velocidade, em direção a um parque onde se encontravam 15 crianças, após uma discussão.A mulher está acusada de tentativa de homicídio em primeiro grau e agressão agravada. A fiança foi fixada em 230 mil euros.Aos detetives, explicou que os filhos foram intimidados na escola pelo grupo de jovens, mas que nada foi feito depois de ter feito a denúncia à escola e à polícia.Brandie afirmou ter testemunhado os jovens a atirar lascas de madeira a três dos seus filhos e um deles a esmurrar a sua filha de 10 anos. Quando decidiu confrontar o grupo, disse que foi insultada e chamada "gorda de m***a"."Vou matar-te e atropelar-te", terá dito a um jovem de 14 anos, depois de lhe puxar o cabelo. A polícia teve acesso a um vídeo que capta o momento em que Brandie persegue o rapaz com um pau afiado.Depois do confronto, a mulher regressou ao carro, onde estavam os filhos, fez marcha-atrás e acelerou contra os jovens. Uma rapariga acabou por ser abalroada, sofrendo lacerações no tornozelo.