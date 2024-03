Irmã de Hailey Bieber presa por agredir funcionária de bar com tampão usado

Factos ocorreram numa discoteca em Geórgia, EUA.

A irmã da modelo Hailey Bieber foi detida, este sábado, por agredir uma funcionária de um bar com um tampão usado, numa discoteca em Geórgia, nos EUA.Segundo a Page Six, Alaia Baldwin forçou a entrada da casa de banho dos empregados do clube noturno, referindo que necessitava de alguns minutos para mudar o tampão. O pedido foi aceite e passado algum tempo a funcionária dirigiu-se até à casa de banho em questão, tendo acabado por ser atingida com o tampão usado.Quando confrontada pelo segurança do estabelecimento, Alaia resistiu e agrediu violentamente o homem.As imagens das câmaras de videovigilância mostraram que Baldwin puxou o cabelo do segurança e ainda bateu nos órgãos genitais de outro.Alaia contou uma versão diferente dos factos, dizendo que foi "retirada à força da discoteca" e que nunca forçou a entrada da casa de banho. Também negou ter atirado o tampão à funcionária de serviço.A irmã da modelo acabou detida pelas autoridades, que a acusaram de agressão e de invasão de propriedade.