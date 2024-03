"Descobri que tenho uma filha": Nilton alvo de tentativa de burla 'Olá pai, Olá mãe'

Comediante reagiu com o humor à situação, mas alertou para os perigos a que estes esquemas estão associados.

O humorista Nilton partilhou nas redes sociais que foi alvo da tentativa de burla 'Olá pai, Olá mãe", um esquema que tem feito cada vez mais vítimas em Portugal."Recebi uma mensagem a dizer 'olá Pai' de uma filha que nunca tive", disse num vídeo partilhado no Instagram sob a legenda "Descobri que tenho uma filha".Nilton conta que lhe foram pedidos 998,50 euros e depois 715 euros através daquele número de WhatsApp. Ao aperceber-se do esquema em questão, o humorista decidiu confundir os burlões e, com a ajuda do Photoshop, criou imagens de comprovativos de pagamento falsos para mandar ao respetivo número.O comediante reagiu com o humor à situação, mas alertou para os perigos a que este tipo de esquemas estão associados, sobretudo com a evolução da tecnologia."É importante denunciar. Vai ser cada vez mais complicado travar estas burlas, com a evolução da inteligência artificial em que se imitam vozes e caras", afirmou.