Banco exige conhecer a relação entre os clientes lesados e a bancária Raquel Godinho

O Millennium BCP exige conhecer todos os pormenores e que tipo de relação era mantida entre os clientes lesados e a bancária Raquel Godinho, suspeita de desviar indevidamente mais de três milhões de euros de dezenas de contas, a partir da agência da Ericeira, e que em dezembro, sabendo-se apanhada, atirou o carro para o mar com a família no interior: morreram ela e a mãe; e salvaram-se dois filhos menores.