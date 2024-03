Montenegro quer juntar "a família de Portugal" e travar a emigração de jovens

Presidente do PSD assumiu o compromisso de construir "um país que dê oportunidades a todos, que olhe para os mais novos ".

O presidente do PSD, Luís Montenegro, fez este sábado um curto discurso num mercado em Amarante e comprometeu-se a criar condições para travar a emigração de jovens, para juntar "a família de Portugal".

Perante vendedores e dezenas de apoiantes da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro assumiu o compromisso de construir "um país que dê oportunidades a todos, que olhe para os mais novos e lhes permita que possam alcançar os seus sonhos aqui em Portugal, que não tenham de emigrar".

"Que olhe para aqueles que estão a trabalhar, que trabalham e que chegam ao fim do mês e muitas vezes não têm rendimento suficiente para poder pagar as suas despesas, porque pagam muitos impostos. Um país que olhe para essas pessoas que trabalham e que possam ter a retribuição, o retorno do esforço que dão a bem das suas vidas e da vida dos outros", prosseguiu.