Homem ferido em incêndio numa habitação no concelho de Palmela

Chamas provocaram a derrocada parcial da cobertura da casa.

Um homem sofreu este sábado ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio que deflagrou na casa onde vivia, situada no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 11h15, eclodiu numa habitação localizada na Rua do Aceiro Novo, na zona da Venda do Alcaide.

As chamas provocaram a derrocada parcial da cobertura da casa, referiu a mesma fonte, adiantando que o morador, cuja idade não soube precisar, sofreu escoriações quando ocorreu o desabamento.

Segundo a fonte da Proteção Civil, o homem, considerado ferido ligeiro, foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Setúbal.

O incêndio foi dado como extinto às 11h40, salientou a fonte, desconhecendo-se, para já, se a casa ficou com condições de habitabilidade.

O combate ao fogo mobilizou os Bombeiros de Pinhal Novo e Palmela, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Serviço Municipal de Proteção Civil, com um total de 18 operacionais e oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).