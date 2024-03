Utentes do Barreiro manifestam-se contra a suspensão do atendimento de urgência e internamento de Cardiologia

Em causa está a falta de equipas médicas.

Decorre este sábado uma manifestação da comissão de utentes de saúde do Barreiro contra a suspensão do atendimento de urgência e internamento da especialidade de Cardiologia no hospital daquela cidade do distrito de Setúbal.Desde segunda-feira que o Hospital do Barreiro não tem urgência e internamento de cardiologia por falta de equipas médicas.A Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho (ULSAR), que integra o Agrupamento de Centros de Saúde Arco Ribeirinho, no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, diz que "apesar de todos os esforços" a decisão teve de ser a suspensão deste tipo de atendimento, mas vai continuar a lutar por uma solução e reposição do serviço.