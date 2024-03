Dois feridos em colisão entre dois carros em Gondomar

Alerta foi dado pelas 14h26.

Uma colisão entre dois carros, esta tarde, na EN108, em Melres, Gondomar, provocou dois feridos. O alerta foi dado pelas 14h26 e os Bombeiros Voluntários de Melres, com o apoio de uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do hospital de São João, foram acionados para o local.

Ao que o CM apurou, na sequência do acidente duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. As vítimas foram estabilizadas no local e transportadas para o hospital de São João, no Porto.

A circulação na EN108 esteve cortada ao trânsito enquanto os operacionais efetuaram o socorro às vítimas.