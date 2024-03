Incêndio em apartamento na vila de Sesimbra desaloja casal e filho menor

Fogo ficou circunscrito à cozinha.

Um casal e um filho menor ficaram este sábado desalojados após um incêndio ter deixado sem condições de habitabilidade o apartamento onde viviam, no centro da vila de Sesimbra, distrito de Setúbal, informaram os bombeiros.

O adjunto do comando dos Bombeiros de Sesimbra, Pedro Santos, indicou à agência Lusa que, além dos três desalojados, um deles e um vizinho sofreram ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, e foram transportados para o hospital de Setúbal.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal referiu que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 11h40, eclodiu num apartamento situado na Rua Conselheiro Ramada Curto.

Segundo o adjunto do comando dos Bombeiros de Sesimbra, o apartamento atingido pelo incêndio localiza-se no segundo andar de um prédio situado naquela rua, o qual teve que ser temporariamente evacuado para as operações de combatre às chamas.

O incêndio ficou circunscrito à cozinha, mas o apartamento ficou sem condições de habitabilidade, pelo que os três moradores tiveram que ser realojados em casa de familiares, adiantou.

As operações de socorro envolveram, além dos Bombeiros de Sesimbra, também a GNR e o Serviço Municipal de Proteção Civil, com 26 operacionais, apoiados por 10 veículos.