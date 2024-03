André Ventura, o "padre estagiário" que "agita Portugal", diz o Financial Times

Líder do Chega descrito no Reino Unido como estando a "dominar" a campanha eleitoral para as legislativas.

André Ventura é visto pelo jornal Financial Times (FT) como o "padre estagiário" e "ex-comentador de futebol" que "agita Portugal".O líder do Chega foi, este sábado, protagonista de um artigo do FT, o mais conceituado jornal de economia e negócios do Reino Unido e um dos mais respeitados do Mundo. "O mais recente populista de extrema-direita em ascensão na Europa [...] está a dominar a campanha eleitoral de Portugal", começa por dizer o jornal.O enviado do diário a Portugal refere que o político está no auge "ao capitalizar as opiniões racistas de parte do eleitorado e o desânimo económico da juventude portuguesa", sendo que as últimas sondagens sugerem que irá garantir até 20% dos votos nas eleições legislativas do próximo dia 10.O apoio do líder conservador poderia permitir a formação de um governo centro-direita e afastar os socialistas no poder, mas apenas se os outros partidos concordassem um entendimento com André Ventura."As eleições antecipadas foram desencadeadas por um escândalo governamental que caiu nas mãos de Ventura", acrescenta ainda o jornalista do FT."A saga parecia justificar um slogan de longa data de Ventura: "Portugal precisa de uma limpeza", que aparece em outdoors com o rosto riscado de [António] Costa", acrescenta.O artigo recorda ainda que André Ventura estudou durante um ano no seminário, foi professor de direito e ainda comentador de futebol. Fundou o Chega em 2019, prometendo lutar pelos "bons portugueses". As promessas incluem a redução de impostos e o aumento das pensões públicas, o fim da economia do mercado negro, o estabelecimento de quotas de imigração e a limitação do acesso dos recém-chegados à assistência social.