‘Monstro do Barreiro’ volta a atacar jovens e acaba espancado

Bruno Costa, de 36 anos, que ficou conhecido como o ‘Monstro do Barreiro’, onde desde 2012 importunou e agrediu quase uma centena de mulheres na rua, esteve internado numa clínica de Psiquiatria de Fronteira (Portalegre), após ter agredido a avó de 95 anos com um cajado, em 2020, mas já saiu e regressou à Margem Sul.sabe, de fonte policial, que no passado mês de fevereiro atacou duas mulheres, atirando-lhes um líquido que uma das vítimas afirmou ser sémen, e a outra um líquido esverdeado. A PSP está a investigar os dois casos, enquadrados como agressões. Esta semana, o ‘Monstro do Barreiro’ confrontou um jovem daquela cidade que o filmava e acabou espancado por esse homem. A situação deu origem a um vídeo viral na Internet.