Espanhol de 45 anos morre a bordo de navio a sul da barra de Olhão

Marinha Portuguesa foi acionada para efetuar resgate.

Um espanhol, de 45 anos, morreu este sábado a bordo do navio "Rafael Y Ana" que navegava a sul da barra de Olhão após ter entrado em paragem cardiorrespiratória.



O alerta foi dado para a Marinha Portuguesa por volta das 9h21.





De imediato foi acionado o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento, que contactou a Força Aérea, no sentido de aprontar um meio aéreo, e o Capitão do Porto de Olhão, que acionou uma embarcação da Estação Salva-vidas de Olhão para efetuar o resgate.O óbito foi declarado por uma equipa do INEM.