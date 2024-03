Joe Biden engana-se e anuncia ajuda humanitária à Ucrânia em vez de Gaza

Casa Branca retificou o presidente norte-americano.

palestinianos terem sido mortos pelo exército israelita enquanto abordavam camiões com ajuda humanitária.

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden confundiu, por duas vezes, a Ucrânia com Gaza no momento em que, esta sexta-feira, anunciou a ajuda humanitária aos palestinianos vítimas da guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com o The Guardian.Biden referiu que seriam lançadas por via aérea refeições para a Ucrânia quando, na verdade, se referia a Gaza. O engano levou os funcionários da Casa Branca a retificarem o presidente."Nos próximos dias, vamos juntar-nos aos nossos amigos da Jordânia e a outros que estão a fornecer por via aérea mais alimentos e mantimentos na Ucrânia. (...) Os EUA procurarão continuar a abrir outras vias na Ucrânia, incluindo a possibilidade de um corredor marítimo para entregar grandes quantidades de assistência humanitária. Além de expandir as entregas por terra, vamos insistir para que Israel facilite mais camiões e mais rotas para levar a mais e mais pessoas a ajuda de que necessitam", anunciou Joe Biden."A ajuda que chega a Gaza não é nem de perto, nem de longe suficiente. Há vidas inocentes em risco e vidas de crianças em risco. Não vamos ficar de braços cruzados enquanto não chegar mais ajuda. Deveríamos estar a receber centenas de camiões, não apenas alguns", acrescentou o presidente.Este sábado, aviões militares norte-americanos lançaram de paraquedas cerca de 38 mil refeições sobre Gaza , uma ajuda humanitária que chegou dois dias depois de mais de 110