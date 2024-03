A oito meses das eleições de novembro, o apoio de 43% de Biden fica atrás dos 48% de Trump na sondagem nacional aos eleitores registados.

Uma sondagem do The New York Times e do Siena College (Times/Siena) revelou que os eleitores dos EUA duvidam da liderança de Joe Biden e favorecem Donald Trump.A percentagem de eleitores que desaprovam a forma como Biden está a desempenhar o cargo atingiu os 47%, mais do que nas sondagens do Times/Siena em qualquer momento da sua presidência.Joe Biden está a lutar para ultrapassar as dúvidas sobre a sua liderança dentro do seu próprio partido e a ampla insatisfação sobre a direção do país.De acordo com a mesma fonte, a oito meses das eleições de novembro, o apoio de 43% de Biden fica atrás dos 48% de Trump na sondagem nacional aos eleitores registados.Trump está a ganhar 97% daqueles que dizem ter votado nele há quatro anos e praticamente nenhum dos seus apoiantes anteriores disse que está agora a votar em Biden. Em contraste, Biden está a ganhar apenas 83% dos seus eleitores de 2020, com 10% a dizer que agora apoiam Trump.