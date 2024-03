No local estão a ser realizadas escavações para a construção de novos prédios.

Um prédio foi evacuado ao final do dia deste sábado na sequência de uma fuga de gás numa conduta na Rua António da Rocha, em Aveiro. No local estão a ser realizadas escavações para a construção de novos prédios.O alerta foi dado cerca das 19h29 para os Bombeiros Novos de Aveiro que se mobilizam para o local com 11 operacionais e quatro viaturas.Não há registo de feridos.