Um homem agrediu na tarde deste sábado um agente da PSP a fazer serviço remunerado no trânsito perto do Teatro São Luís, em Lisboa. O agressor pôs-se em fuga quando o agente pediu reforços."Não me voltas a tocar. Eu deito-te ao chão", disse o agressor.Foi elaborado um auto de notícia criminal e as autoridades tentam identificar autor.