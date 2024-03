Dois mortos e um ferido em colisão frontal entre dois carros nas Caldas da Rainha

GNR investiga as causas do acidente.

Duas mulheres, com 58 e 88 anos, morreram na manhã deste domingo, depois um choque frontal entre dois carros, na Estrada Municipal 566, nas Caldas da Rainha. A estrada encontra-se cortada.Uma outra mulher, de 57 anos, também sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportada para o Hospital das Caldas da Rainha.O alerta foi dado às 7h46. Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Caldas da Rainha, o INEM e a GNR, com seis veículos e 15 operacionais. O óbito foi declarado no local pelo INEM.A GNR investiga as causas do acidente.Em atualização