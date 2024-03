Familiares de grávida da Murtosa prestam nova homenagem ao fim de cinco meses de desaparecimento

Mónica Silva desapareceu a 3 de outubro. Principal suspeito continua a ser Fernando Valente, que se encontra em prisão domiciliária.

Filomena Silva é arguida num caso de agressões.





Mónica Silva, a grávida da Murtosa de 33 anos, desapareceu há cinco meses. Para assinalar a data, os familiares da grávida prestam, este domingo, uma nova homenagem.A família volta a reunir-se na casa da Torreira, onde acreditam que Mónica foi assassinada. De acordo com os familiares, esta homenagem serve para mostrar que continuam a confiar no trabalho da Polícia Judiciária, assim como a seguir todas as pistas que vão surgindo.Esta é a primeira homenagem onde a tia da grávida desaparecida não deve participar por estar em prisão domiciliária.Mónica Silva desapareceu a 3 de outubro e o principal suspeito continua a ser Fernando Valente, que se encontra em prisão domiciliária.