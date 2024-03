Militares da GNR sovados por claque do Benfica

Vítimas, que estavam de folga, serão do Sporting e foram atingidos na A1 ao regressar após o dérbi da Taça de Portugal.

Dois militares da GNR, alegados adeptos do Sporting, regressavam a casa, na zona de Cantanhede (Coimbra), na madrugada de sexta-feira - após terem assistido ao dérbi para a Taça de Portugal (2-1 para os leões) -, quando foram atacados e espancados por supostos elementos de uma claque do Benfica.Segundo confirmou aofonte oficial da GNR, o ataque ocorreu na estação de serviço de Aveiras (Santarém) da A1. Os militares, que estavam fora de serviço e tinham ido a Lisboa no seu tempo particular, seguiam numa carrinha que foi alvo do grupo assim que entrou na estação de serviço.As agressões foram a murro, pontapé e com bastões extensíveis, uma arma que é apenas permitida a elementos das forças e serviços de segurança e a cidadãos com uma licença especial.A viatura sofreu danos e os militares terão ficado feridos - um deles ter-se-á mesmo cortado numa mão ao cair na fuga às agressões -, mas a fonte oficial não confirma se foram hospitalizados.As vítimas têm agora seis meses para apresentar queixa, o que ainda não fizeram.