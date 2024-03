Inflencer diz que homens devem pagar a conta num encontro por ela gastar mais de 260 euros em rotinas de beleza

Seguidoras confirmam que "homens que não pagam as contas não estão preparados" para um relacionamento.

Isabelle, uma influencer americana, gasta mais de 260 euros em maquilhagem, para conquistar companheiros em encontros, mas fica enjoada quando os homens lhe pedem para dividir a conta, revela o The Mirror.



A mulher partilhou o sentimento de injustiça no TikTok, através de um vídeo irónico, onde afirma gastar mais de 260 euros, apenas em maquilhagem, para ficar bonita. A rotina não é básica e vai desde a preparação da pele até ao branqueamento dos dentes, mas não incluí as pestanas, manicure, depilação e a inscrição no ginásio.





Os gastos são avultados e Isabelle considera que são razão suficiente para os homens assumirem, mais tarde, a despesa total das refeições.Apenas abriria exceção e pagaria metade da conta, caso o companheiro assumisse metade dos custos dos cuidados de beleza.

"Eu pagava, de boa vontade, metade da refeição caso me fosse pago metade do valor de toda a minha manutenção de beleza", referiu.



Os comentários na publicação de Isabelle levam a crer que muitas mulheres vão de acordo com a ideia, revelando que o cuidado e despesas devem ser mútuos: "É importante escolher um parceiro que cuide de ti como tu irás cuidar dele", lê-se.



Uma outra seguidora comentou que os "homens que não pagam a conta não estão preparados" para um relacionamento.





