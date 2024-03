Turista brasileira violada por sete homens na Índia. Três já foram detidos

Ataque ocorreu durante a noite quando a mulher e o marido estavam a acampar.

Uma mulher brasileira foi violada por sete homens enquanto acampava com o marido, esta sexta-feira, na Índia. Três dos suspeitos já foram detidos, avança a Globo.O crime ocorreu no distrito de Dumka depois do homem e da mulher terem decidido fazer uma pausa na viagem de mota com destino ao Nepal.O casal acampava quando foi atacado durante a noite. Ambas as vítimas necessitaram de cuidados médicos e apresentaram queixa às autoridades locais.A embaixada do Brasil, em Nova Deli, referiu que está disposta a fornecer toda a assistência necessária, em colaboração com as autoridades indianas.