Casa assaltada em plena luz do dia em Tondela

Foi em plena luz do dia que uma casa, na pacata aldeia de Caparrosa, em Tondela, foi alvo de um furto, na sexta-feira à tarde, de onde levaram “muito dinheiro e ouro”, diz a proprietária, Maria Silva.No rés do chão funciona o único minimercado do lugar, que era onde estava a dona da casa, de 75 anos, que nunca viveu nada igual. “Dois homens pediram um café, mas eu não tenho, depois voltaram a pedir pão e conservas, foi quando vi um a descer as escadas, mas não suspeitei da nada”, diz a comerciante.

A GNR está a investigar.