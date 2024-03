“É importante numa democracia que celebra 50 anos”: Presidente da República exerce direito ao voto

Presidente da República não quis comentar o decorrer da campanha eleitoral.

Marcelo Rebelo de Sousa já exerceu o seu direito de voto, na Cidade Universitária, na Faculdade de Letras, local onde se encontra o círculo eleitoral de Braga.O Presidente da República decidiu votar antecipadamente, pela primeira-vez, de modo a combater a abstenção.Questionado sobre o decorrer da campanha eleitoral, Marcelo, demonstrou-se esclarecido, mas não quis comentar qualquer assunto relativo à mesma.Marcelo apelou ainda a que os portugueses se dirijam, este domingo, ao local de voto, relembrando o peso do mesmo numa democracia que celebra 50 anos."Os portugueses vão votar e ponderarão aquilo que é o significado do seu voto", acrescentou.Até às 12h00, tinham exercido o direito de voto 25% dos 26.792 eleitores inscritos no voto antecipado em mobilidade (VAM), segundo um balanço feito aos jornalistas pelo vereador da Câmara da Lisboa responsável por este ato eleitoral, Diogo Moura.Inicialmente, a Câmara Municipal de Lisboa tinha preparado três locais para o VAM, mas acabou por abrir apenas um, na Cidade Universitária, porque as inscrições foram "significativamente abaixo das previsões".Na Cidade Universitária foram instaladas 107 secções de voto, distribuídas pela Aula Magna, Faculdade de Direito, Faculdade de Letras, Faculdade de Psicologia e Cantina Velha.