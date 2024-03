Homem atira vaso a comitiva de Pedro Nuno após fazer gestos obscenos e apanhar com guarda-chuva

Situação foi resolvida por elementos da comitiva que arrefeceram os ânimos.

Na arruada do Partido Socialista (PS) em Guimarães a comitiva de Pedro Nuno Santos foi vaiada por um homem que estava numa varanda e que utilizou gestos ofensivos. Alguns elementos da caravana reagiram com palavras de ordem dos slogans do PS.Os militantes do partido atiraram um guarda-chuva para a varanda e o homem acabou por reagir e atirar um vaso contra os militantes.A situação foi resolvida por elementos da comitiva que arrefeceram os ânimos.Pedro Nuno Santos reagiu ao incidente momentos depois. Aogarantiu que vê "com serenidade e respeito" a situação. "A Democracia é isso. Visões diferentes que devem ser partilhadas com serenidade e tranquilidade, com respeito pelos outros"."É sempre isso que nós fazemos. É uma das nossas maiores conquistas: a democracia, o direito a escolhermos quem queremos nas eleições e durante a campanha e apresentarmos e defendermos o nosso ponto de vista".