Luís Montenegro diz que "verdadeira etapa começa dia 11" e não se distrai com "pequenos episódios"

O presidente do PSD afirmou este domingo que "a verdadeira etapa" do seu plano político começa no dia seguinte às eleições, e insistiu que não se vai distrair com "pequenos episódios" nem veio para "os jogos das políticas".

Num comício em Viseu, num espaço com 1.200 lugares sentados, Luís Montenegro passou em revista os principais compromissos da AD (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM), com um especial destaque aos compromissos para os jovens, por um lado, e para reformados e pensionistas, por outro.

"Este plano é mesmo para mudar o país, este plano não é para ganhar as eleições. Evidentemente que, para mudar o país é preciso ganhar as eleições, mas o nosso plano político não se vai esgotar no domingo, domingo é só uma pequena etapa, a verdadeira etapa começa segunda-feira, dia 11" de março", declarou.

Numa mensagem que tem sido recorrente, Luís Montenegro afirmou que na campanha eleitoral "há muita gente entretida com outras coisas", mas assegurou que não o vão demover do seu objetivo.

"O meu grande objetivo não é falar das pequenas coisas, dos pequenos episódios, é explicar a Portugal que nós temos tudo na nossa mão para sermos um país mais próspero e, sendo mais próspero, mais justo", afirmou.

Montenegro acrescentou que não veio para "os jogos das políticas" nem para "as notícias de jornais ou telejornais".

"Nós viemos para dar felicidade a cada ser humano e a cada português, entretenham-se outros com aquilo que é acessório", disse, numa intervenção em que nunca se referiu ao seu principal adversário político, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

No entanto, antes de Montenegro, o líder do CDS-PP, Nuno Melo, o cabeça de lista da AD por Viseu, António Leitão Amaro, e o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, dedicaram grande parte dos seus discursos a criticar quer Pedro Nuno Santos, quer o primeiro-ministro António Costa, alguns recorrendo alguns a metáforas futebolísticas, em noite de jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica.