Duas pessoas detidas por venda irregular de bilhetes para FC Porto-Benfica

ASAE explica que suspeitos foram apanhados em flagrante delito a venderem ingressos entre 35 euros e 70 euros.

Duas pessoas foram detidas por venda irregular de bilhetes para o jogo de futebol entre o FC Porto e o Benfica, este domingo no Porto, revelou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Em comunicado, a ASAE explicou que as duas pessoas foram detidas em flagrante delito, na zona metropolitana do Porto, a venderem bilhetes entre 35 euros e 70 euros, quando o valor dos ingressos era de 15 euros.

Na operação de fiscalização, a ASAE apreendeu ainda 20 bilhetes, sete dos quais falsos, que estavam à venda na Internet, sendo imputado ao arguido "o ilícito de falsificação de documentos e burla".

Os dois detidos, aos quais foram instaurados processos-crime, terão de se apresentar na segunda-feira em tribunal "para eventual audiência de julgamento em processo sumário".

A venda de bilhetes acima do valor oficial é considerada crime, punido com uma pena de prisão até três anos, alertou aquela autoridade.

O jogo entre o FC Porto e o SL Benfica, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, está marcado para as 20h30 no Estádio do Dragão, no Porto.