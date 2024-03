Funcionário de rulote mata cliente de 22 anos com murro em Carcavelos

Um homem de 22 anos morreu no domingo depois de ser agredido com um murro e pelo menos um pontapé, caindo desamparado, pelo funcionário de uma rulote de comes e bebes, na Quinta dos Ingleses, perto da praia de Carcavelos, Cascais. O agressor, Josimar Almeida, com cerca de 30 anos, que assumiu as agressões - tendo-as justificado por ter sido alegadamente provocado e ameaçado com pistola - e foi detido pela PSP para ser presente esta segunda-feira ao Tribunal de Cascais. Só a autópsia vai esclarecer se Bruno Silva morreu do soco ou de bater com a cabeça numa pedra ao cair.Saiba mais no