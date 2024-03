Não há registo de feridos.

Um camisão que transportava carros despistou-se esta segunda-feira, ao quilómetro 26, na A28, em Vila do Conde. A estrada encontra-se cortada no sentido Sul-Norte, ou seja, Porto-Viana do Castelo.

O alerta foi dado cerca das 7h15. Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Vila do Conde e a GNR.





