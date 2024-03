PJ apreende uma tonelada de cocaína dissimulada em peixe. Há portugueses entre os detidos

Foram detidos sete homens e apreendidas oito armas de fogo e carros de gama alta.

Uma rede criminosa dedicada ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima foi desmantelada, nos últimos dias, pela Polícia Judiciária. Segundo comunicado da PJ, no âmbito da operação "Squid", foram apreendidos mais de 1300 quilos de cocaína, dissimulada em peixe congelado e detidos sete homens, com idades entre os 26 e os 59 anos e de várias nacionalidades. O CM sabe que há portugueses entre os detidos.



Os detidos foram presentes a juiz para aplicação das medidas da coação e foi decretado que vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Como a droga vinha dentro no peixe congelado, para se proceder à remoção da cocaína foi necessária a destruição total do peixe.

A carga proveniente do equador, foi descarregada no Porto de Lisboa e intercetada num armazém na zona Oeste. Foram ainda realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias no âmbito da operação, que resultaram na apreensão de oito armas de fogo, carros de gama alta e ainda diversos documentos e objetos de interesse probatório.