Sandra Madureira apaga conta de Instagram

Medida de coação podia ser agravada caso a mulher de Fernando Madureira continuasse ativa nas redes sociais.

Sandra Madureira, arguida na Operação Pretoriano, 'desapareceu' do Instagram. A mulher de Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões em prisão preventiva no âmbito do mesmo processo, terá apagado a conta naquela rede social.Sandra, que depois de ter sido presa ficou obrigada a apresentações periódicas às autoridades, fez algumas publicações nas redes sociais de apoio aos Super Dragões, mesmo tendo sido proibida pelo juiz de o fazer.Recorde-se que o advogado da mulher de Fernando Madureira recebeu uma notificação do tribunal a dar conta de que se Sandra continuasse ativa nas redes sociais poderia ver a medida de coação agravada e voltar à prisão.