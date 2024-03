Redes sociais do Benfica 'congelaram': ainda não há resultado final do jogo com o FC Porto

Encarnados sofreram uma pesada derrota na visita ao Dragão.

A pesada derrota do Benfica no clássico de ontem com o FC Porto (5-0) parece ter 'congelado' nas redes sociais do clube da Luz.Esta manhã, a última publicação no Twitter dos encarnados era o 4-0, aos 75 minutos. Não há registo do 5-0.No Instagram o último post relativo ao clássico é o resultado ao intervalo (2-0), à semelhança do que acontece no Facebook.Já no site aparece o resultado final, bem como as declarações de Rui Costa e Roger Schmidt no final do jogo.