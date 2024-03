Cadáver encontrado no Cais das Colunas em Lisboa

Polícia Marítima está no local.

Um corpo apareceu na margem do rio, no Cais das Colunas, na Praça do Comércio, em Lisboa. Ao que o CM apurou, o cadáver pertence a um homem.



Os Bombeiros Sapadores de Lisboa tomaram conta da ocorrência e acionaram a Polícia Marítima que está no local.