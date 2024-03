Tinha 64 anos.

Mark Dodson, o ator norte-americano que deu voz a criaturas nos filmes 'Star Wars' e 'Gremlins', morreu aos 64 anos, avança a Sky News.De acordo com a mesma fonte, a filha refere que o ator sofreu um "ataque cardíaco fulminante" enquanto dormia.Dodson fez a voz de Salacious Crumb, um animal de estimação do gangster Jabba the Hutt no filme de 1983 'Star Wars: Return Of The Jedi' e também a voz do mogwai em 'Gremlins'.