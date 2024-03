GNR investiga as causas do acidente.

Duas mulheres de 41 e 48 anos sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre três carros na A3, no quilómetro 38, sentido Sul-Norte, nesta manhã de segunda-feira. O alerta foi dado às 8h43.Os Bombeiros Famalicenses estiveram no local e prestaram assistência às vítimas. As duas mulheres foram transportadas para o Hospital de Braga.A GNR investiga as causas do acidente.