Vídeo mostra fila de ambulâncias à porta da unidade hospitalar.

Dezenas de ambulâncias estão esta segunda-feira retidas no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a aguardar a devolução das macas onde foram transportados os doentes.sabe que há casos de mais de 24 horas de espera. Há corporações do distrito de Leiria entre as ambulâncias.Já foram pedidas declarações ao hospital para assumir responsabilidade pela retenção das macas, mas até ao momento ainda não houve resposta.