Grávida e dois homens mortos a tiro após concerto de Karol G na Guatemala

A polícia da Cidade da Guatemala deteve um homem suspeito de matar a tiro uma mulher grávida e dois homens, após um concerto da cantora colombiana Karol G, no domingo, relatou o jornal espanhol El Mundo.Os disparos tiveram lugar perto do local do espetáculo, a escassos metros da Embaixada dos Estados Unidos da América na Guatemala. No fim do concerto, os dois homens dirigiram-se para o carro e encontraram-no com os vidros partidos. Posto isto, envolveram-se numa discussão com o homem a quem pagaram para zelar pela segurança da viatura, uma prática comum para evitar roubos durante espetáculos de grande dimensão. Depois de vários minutos de discussão, o suspeito utilizou uma arma de fogo para disparar à queima-roupa contra estes homens, de 21 e 30 anos, causando a morte de ambos.Uma bala perdida atingiu fatalmente uma mulher grávida, de 31 anos, que assistiu ao concerto na rua e regressava a casa com os filhos, de dois e 11. Ao verem a mãe morrer, as crianças sofreram um colapso nervoso e receberam auxílio dos bombeiros.A polícia deteve o suspeito horas depois e apreendeu a arma do crime, para a qual o sujeito, de 33 anos, não tem licença de porte legal.