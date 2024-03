Depois de Rihanna e Taylor Swift, Donald Trump tem mais uma 'inimiga' no mundo da música

Editora de Sinéad O'Connor exigiu que ex-presidente dos EUA parasse de usar "Nothing «Compares 2 U" nos comícios.

A editora da falecida cantora irlandesa Sinéad O'Connor exigiu que Donald Trump parasse de usar a música da artista e ativista nas ações de campanha do candidato a presidente dos Estados Unidos da América (EUA).O ex-líder norte-americano tem, assim, mais uma cantora na lista de 'inimigos'. Além da irlandesa, também Rihanna e Taylor Swift denunciaram Trump.A editora acredita que a artista se sentiria "enojada, magoada e insultada" de ver o seu trabalho a ser usado por uma figura a que a própria chamou de "diabo bíblico".Além da música, Sinéad O'Connor tornou-se mais conhecida por ser muito vocal em temas como o feminismo, a religião e a guerra.Trump tem usado "Nothing Compares 2 U" nos comícios, uma das músicas mais bem-sucedidas da irlandesa."Durante toda a vida, é sabido que Sinéad O'Connor viveu sob um rígido código moral, definido pela honestidade, simpatia, justiça e decência para com todas as pessoas", disse a editora da cantora que morreu em julho de 2023, com 56 anos, citada pela Reuters.O antigo líder dos EUA soma várias inimizades no mundo da música. Taylor Swift, uma das cantoras com maior alcança na indústria, já manifestou o descontentamento para com Trump, em 2020.Quatro anos antes, Adele pediu a Trump para parar de usar "Rolling in the Deep" e "Skyfall" na campanha de 2016. Rihanna é outra voz que já criticou o candidato à presidência, sendo que, em 2023, o empresário criticou a atuação da norte-americana no Super Bowl.Em sentido contrário, a lista de apoiantes no meio musical tem em Kanye West a figura mais conhecida.