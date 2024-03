Prisão preventiva para funcionário de rulote que matou cliente de 22 anos com murro em Carcavelos

O Tribunal de Cascais decretou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, para o homem que matou um jovem de 22 anos na Quinta dos Ingleses, em Carcavelos, no domingo.Josimar Almeida, um funcionário de uma rulote de comes e bebes, assumiu as agressões que levaram à morte de Bruno Silva, mas referiu que foi provocado e ameaçado antes.

Bruno Silva, soube o CM , terá trocado insultos com Josimar, dizendo-lhe que iria em breve voltar à zona de rulotes com uma pistola. Foi então que Josimar abandonou o posto e se dirigiu a Bruno. Deu-lhe um murro na cara e pelo menos um pontapé. Bruno caiu no chão. Terá, ao que tudo indica, batido com a cabeça numa pedra. Ainda foi assistido, mas o óbito foi declarado no local.